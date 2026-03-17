СМИ: Блокировка Telegram усиливается с каждым днем
В России с каждым днем усиливается блокировка Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис Merilo.
Доля неудачных запросов к доменам мессенджера достигла почти 80%. Начиная с минувших выходных перебои наблюдаются не только в передаче мультимедиа, но и при отправке текстовых сообщений. Неравномерность блокировки эксперты объясняют разной мощностью оборудования для фильтрации трафика у провайдеров.
Специалисты считают, что для малого и среднего бизнеса переход на другой мессенджер — пересборка бизнес-модели, а не просто смена мессенджера. Сильнее всего блокировка ударит по сервисному бизнесу и онлайн-торговле.
Тем временем, Таганский суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
