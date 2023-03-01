В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов для общего имущества в многоквартирных домах изменится, при нем будет применяться метод аналогов. Соответствующее постановление правительства России вступает в силу с 1 марта.

В России изменились правила приготовления шашлыка на даче

При расчете будут учитывать показания счетчиков в зданиях с аналогичными конструктивными особенностями в каждой климатической зоне. Изменения призваны приблизить нормативы потребления к его фактическому уровню, отмечает «Свободная пресса».

Нововведения коснутся расчетов электроэнергии, холодной и горячей воды, отведения сточных вод, пишет Газета.ру.

Для расчета коммунальных услуг на общедомовые нужды допускается применение формул, учитывающих мощности подключаемого оборудования, удельные расходы ресурсов и прочее. Постановление кабмина будет действовать до 1 марта 2029 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Коммунальные УслугиЖКХРоссия
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