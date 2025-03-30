Россиянам напомнили о вступающих в силу с 1 апреля изменениях в семейной ипотеке

С 1 апреля в России в силу вступают изменения по семейной ипотеке, которые предусматривают возможность приобретения жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридического направления компании «Yang Consult» Дмитрия Ефимова.

По его словам, нововведения носят положительный, но в тоже время экспериментальный характер. Ефимов объяснил, что россияне смогут пользоваться такой программой в населенных пунктах с минимальными объемами строительства. При этом раньше это было невозможно. Он также заметил, что процентная ставка останется прежней в размере 6% годовых, но может измениться с учетом условий банка.

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Ефимов отметил, что жилье, которое будет приобретаться по программе, должно находиться в доме возрастом не старше 20 лет, при этом здание не должно быть признано аварийным. К тому же, добавил специалист, исключена возможность покупки недвижимости у родственников и иных взаимозависимых лиц.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН назвал мудрым ходом законодателей нераспространение самозапрета на кредиты на ипотеку, покупку автомобиля и образовательные займы.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияСемьяИпотека

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