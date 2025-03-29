Володин перечислил начинающие действовать с 1 апреля законы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин перечислил законы, которые начнут действовать в стране с 1 апреля, напомнив, что со следующего месяца детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик рассказал, что для них при поступлении в общеобразовательную организацию теперь также будет обязательна проверка законности нахождения на территории России.
Володин напомнил, что с апреля в стране также начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. В связи с этим теперь россияне могут зарегистрировать на себя не больше 20 сим-карт. При этом на портале «Госуслуги» появится возможность проверить число оформленных на гражданина телефонных карт.
К тому же, по словам политика, в детских лагерях в России заработает единая программа воспитательной работы в рамках традиционных духовно-нравственных ценностей. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия, добавил Володин.
Кроме того, с 1 апреля в России будет ограничена выдача рискованных ипотечных и автокредитов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru