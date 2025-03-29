Володин перечислил начинающие действовать с 1 апреля законы

Володин напомнил, что с апреля в стране также начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. В связи с этим теперь россияне могут зарегистрировать на себя не больше 20 сим-карт. При этом на портале «Госуслуги» появится возможность проверить число оформленных на гражданина телефонных карт.

К тому же, по словам политика, в детских лагерях в России заработает единая программа воспитательной работы в рамках традиционных духовно-нравственных ценностей. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия, добавил Володин.

Кроме того, с 1 апреля в России будет ограничена выдача рискованных ипотечных и автокредитов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».