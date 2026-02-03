В России завершился прием заявлений для участия в ЕГЭ
В России завершился приём заявлений на сдачу Единого госэкзамена (ЕГЭ) 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
В ведомстве указали, что приём был завершён 2 февраля. Изменить или дополнить перечень указанных в документах предметов теперь возможно лишь при наличии подтвержденных документально уважительных причин, например, болезни.
«Залогом успешной сдачи ЕГЭ является усердие и систематичность в освоении образовательных программ в течение всех лет обучения в школе», - говорится в сообщении.
Ранее член комитет Госдумы по просвещению Анна Скрозникова указал, что минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов в вузы будут повышены с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
