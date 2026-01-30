«В первую очередь вооруженными охранниками обзаведутся самые богатые отрасли. Прежде всего нефтянка для защиты своих нефтехранилищ и заводов по переработке. Оборонные предприятия, также наймут охранников, в том числе, с дробовиками для того, чтобы сбивать дроны. Возможно, еще им разрешат ношение, как в Росгвардии, электромагнитных пушек. Портовые сооружения обязательно должны охранять охранники со стрелковым оружием, а школы, я думаю, вряд ли подойдут под это определение, потому что серьезные ЧОПы вряд ли будут охранять образовательные учреждения. Охранники с оружием появятся прежде всего на частных предприятиях, а более серьезные учреждения, естественно, будут охранять Росгвардия, ФСБ, ФСО», - рассказал эксперт.

По его словам, оружие охранникам выдадут, а денег не прибавят.

«Гражданское охранное предприятие при Росгвардии, к примеру, платит своим сотрудникам сейчас 3 тысячи рублей в сутки. Тем, кто будет носить стрелковое оружие, заплатят на 500 рублей больше. Кто туда пойдет, кроме пенсионеров? Никто. Оружие-то дадут, а денег-то не прибавят», - отметил Пашкин.

Ранее в Госдуме разрешили частным охранникам уничтожать беспилотники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

