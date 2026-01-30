С дробовиком и без денег: Зачем сотрудникам ЧОПов выдадут огнестрел

Прежде всего вооруженными охранниками обзаведутся нефтянка для защиты своих нефтехранилищ и заводов по переработке, заявил НСН Михаил Пашкин.

В первую очередь вооруженными охранниками обзаведутся самые богатые отрасли, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

В Госдуму внесли законопроект о праве ЧОП получать во временное пользование стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом 30 января сообщил в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев. По его словам, возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан.

Пашкин считает, что стрелковое оружие потребуется для того, чтобы сбивать беспилотники.

«В первую очередь вооруженными охранниками обзаведутся самые богатые отрасли. Прежде всего нефтянка для защиты своих нефтехранилищ и заводов по переработке. Оборонные предприятия, также наймут охранников, в том числе, с дробовиками для того, чтобы сбивать дроны. Возможно, еще им разрешат ношение, как в Росгвардии, электромагнитных пушек. Портовые сооружения обязательно должны охранять охранники со стрелковым оружием, а школы, я думаю, вряд ли подойдут под это определение, потому что серьезные ЧОПы вряд ли будут охранять образовательные учреждения. Охранники с оружием появятся прежде всего на частных предприятиях, а более серьезные учреждения, естественно, будут охранять Росгвардия, ФСБ, ФСО», - рассказал эксперт.

По его словам, оружие охранникам выдадут, а денег не прибавят.

«Гражданское охранное предприятие при Росгвардии, к примеру, платит своим сотрудникам сейчас 3 тысячи рублей в сутки. Тем, кто будет носить стрелковое оружие, заплатят на 500 рублей больше. Кто туда пойдет, кроме пенсионеров? Никто. Оружие-то дадут, а денег-то не прибавят», - отметил Пашкин.

Ранее в Госдуме разрешили частным охранникам уничтожать беспилотники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗащитаСотрудникиДроныОхрана

