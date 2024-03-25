«Полиция вместо ЧОПов»: Торговые центры предложили альтернативу вооруженной охране
ТЦ уже начали создавать на своей территории опорные пункты для полиции и Росгвардии, но им нужны будут компенсации или снижение налогов, сказал в эфире НСН Олег Войцеховский.
Торговые центры финансово не потянут содержание вооруженных охранников, при этом в них могут быть созданы опорные пункты для силовиков, объяснил в интервью НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
По данным СМИ, вопрос о вооруженной охране торговых центров Москвы сейчас обсуждают представители властей и бизнеса. Речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии, вневедомственной охраны и ЧОПах с лицензиями на использование оружия.
«Этот вопрос сейчас на стадии обсуждения. Важный момент в том, что, если мы сейчас начнем переделывать все системы охраны, законодательные требования, мы можем создать систему, которая будет срабатывать, исходя из сегодняшних вызовов, но экономически ТЦ ее просто не потянет. Получится, что все усилия по разработке новой системы уйдут в песок, просто потому что товары и услуги, в которые все это включено, будут стоить уже совершенно других денег, и люди за ними просто не пойдут», - объяснил Войцеховский.
По его словам, выходом из ситуации могут стать опорные пункты в ТЦ для полиции или Росгвардии.
«Здесь нужно использовать возможности госструктур, чтобы полиция, Росгвардия, ФСБ находились действительно довольно близко, возможно, даже и в ТЦ. Возможно что-то типа опорного пункта. Ряд торговых центров уже такие пункты оборудует, причем не обязательно в Москве. При этом стоимость этого всего будет высокой, здесь будут нужны компенсации или снижение налогов, иначе индустрия ТЦ просто не будет работать. Что касается ЧОПов, ответственность при использовании огнестрельного оружия совершенно другая. В каждом отдельном случае придется решать вопрос, насколько правильно действовал частный охранник», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, проверка Генпрокуратуры после кровавого теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не выявила нарушений со стороны работавшего там ЧОПа: у охранников не должно было быть огнестрельного оружия.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокусе» в зал ворвались террористы, расстреливавшие людей и устроившие в здании пожар. По данным на утро 25 марта, погибли 137 человек, пострадали более 150. Всего на концерт было продано более 6 тыс. билетов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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