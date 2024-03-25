«Полиция вместо ЧОПов»: Торговые центры предложили альтернативу вооруженной охране

Торговые центры финансово не потянут содержание вооруженных охранников, при этом в них могут быть созданы опорные пункты для силовиков, объяснил в интервью НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

По данным СМИ, вопрос о вооруженной охране торговых центров Москвы сейчас обсуждают представители властей и бизнеса. Речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии, вневедомственной охраны и ЧОПах с лицензиями на использование оружия.