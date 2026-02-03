«Оскар» для The Cure: «Грэмми» назвали «старым маяком» индустрии
В этом году «Грэмми» удивила лишь долгожданным награждением группы The Cure, которое может сравниться с «Оскаром» Ди Каприо, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Музыкальная премия «Грэмми» в этом году как старый маяк, на который водят экскурсии, но сам он совершенно непригоден для морского дела, сказала НСН гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски, добавив, что премия прошла без вау-эффекта.
В США прошла церемония вручения «Грэмми», где главным триумфатором стал рэпер Кендрик Ламар, завоевавший пять наград при девяти номинациях. Bad Bunny удостоился звания «Альбом года» за работу «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», а Билли Айлиш взяла награду в категории «Песня года» за композицию «Wildflower». Бойчевски отметила лишь награду группы The Cure, которая, по ее словам, такая же долгожданная как «Оскар» для актера Леонардо Ди Каприо.
«В этом году премия "Грэмми" прошла, к сожалению, без открытий и вау-эффекта. Отметить можно разве что запоздалую премию The Cure. Это как "Оскар" Ди Каприо! На мой взгляд, премия никак не отразила реальные тренды музыкальной индустрии за прошедший год. Мы видели просто безопасный выбор очевидных артистов. Никакого баланса между мейнстримными и нишевыми артистами нет. Все очень деликатно и политически выверено», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, вряд ли существуют музыкальные жанры, которые хронически игнорируются «Грэмми», несмотря на их популярность.
«Не думаю что в "Грэмми" есть или была задача подсвечивать совсем неочевидное, все-таки это история про коммерческую индустрию. Но предсказуемость даже для нас — отрезанных от западных новинок и не интегрированных в их индустрию — вызывает искреннее недоумение. "Грэмми" в этом году как старый маяк, на который водят экскурсии, но сам он совершенно непригоден для морского дела», — добавила Бойчевски.
Ранее лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик заявил НСН, что американская джазовая певица Самара Джой настолько безупречна с технической точки зрения, что ее можно назвать человеческим воплощением искусственного интеллекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сплошные бандиты и полицейские: Критик осудил тренд на киноманьяков в России
- Китай запретил автомобили с выдвижными дверными ручками
- Лукьяненко раскрыл, чего ждет от обновленного Союза писателей
- В Росгвардии рассказали, за какие правонарушения лишат лицензии на оружие
- В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
- «Оскар» для The Cure: «Грэмми» назвали «старым маяком» индустрии
- В России завершился прием заявлений для участия в ЕГЭ
- Росгвардия: Более 278 тысяч жителей Москвы владеют оружием
- Хабиров: При подтверждении буллинга подростка руководство гимназии Уфы уволят
- Россиянам напомнили о правилах хранения шокеров и баллончиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru