По ее словам, вряд ли существуют музыкальные жанры, которые хронически игнорируются «Грэмми», несмотря на их популярность.



«Не думаю что в "Грэмми" есть или была задача подсвечивать совсем неочевидное, все-таки это история про коммерческую индустрию. Но предсказуемость даже для нас — отрезанных от западных новинок и не интегрированных в их индустрию — вызывает искреннее недоумение. "Грэмми" в этом году как старый маяк, на который водят экскурсии, но сам он совершенно непригоден для морского дела», — добавила Бойчевски.

Ранее лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик заявил НСН, что американская джазовая певица Самара Джой настолько безупречна с технической точки зрения, что ее можно назвать человеческим воплощением искусственного интеллекта.

