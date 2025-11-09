Россиянам напомнили о льготах для многодетных семей в 2026 году

В 2026 году госполитика в отношении многодетных семей в России сохранит курс на адресную помощь и постепенное расширение финансовых инструментов поддержки. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Он уточнил, что в стране уже утвердили ежегодную семейную налоговую выплату, которая начнет действовать с января следующего года. Согласно нововведению, часть ранее уплаченного НДФЛ будет возвращаться семьям с детьми, если их доход не превышает установленного порога. Кроме того, добавил депутат, в России также сохранят возможность списывать до 450 тысяч рублей ипотеки при рождении третьего ребенка.

Грядущие новогодние праздники в РФ станут самыми длинными за 12 лет

По словам Говырина, в регионах также готовят собственные пакеты поддержки: от компенсации коммунальных услуг до льготных проездных и скидок на секции. При этом политик рассказал, что на федеральном уровне на стадии проектов обсуждают расширение налоговых вычетов и повышение лимита по ипотечной помощи.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, что многодетные сотрудники имеют право первыми из компании выбирать себе даты отпусков, что является одним из важнейших критериев.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЛьготыДепутатМногодетные Семьи

