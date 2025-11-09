Россиянам напомнили о льготах для многодетных семей в 2026 году

В 2026 году госполитика в отношении многодетных семей в России сохранит курс на адресную помощь и постепенное расширение финансовых инструментов поддержки. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Он уточнил, что в стране уже утвердили ежегодную семейную налоговую выплату, которая начнет действовать с января следующего года. Согласно нововведению, часть ранее уплаченного НДФЛ будет возвращаться семьям с детьми, если их доход не превышает установленного порога. Кроме того, добавил депутат, в России также сохранят возможность списывать до 450 тысяч рублей ипотеки при рождении третьего ребенка.