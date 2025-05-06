Россиянам напомнили, когда поход в лес может закончиться тюрьмой

Она напомнила, что с 2023 года в России была введена уголовная ответственность за собирательство ряда лесных растений. К ним относятся женьшень, сон-трава, горицвет, анемоны, грибы мацутакэ и другие виды. Это связано с тем, что они занесены в Красную книгу.

Епифанова отметила, что есть разница между теми людьми, кто срывает редкие цветы ради продажи и теми, кто сделал это случайно. По ее словам, ответственность наступит в любом случае, но в первый раз можно отделаться предупреждением.

Ранее сообщалось, что россиянам может грозить уголовная ответственность за сбор грибов из категории особо ценных, напоминает НСН.

