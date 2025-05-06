Россиянам напомнили, когда поход в лес может закончиться тюрьмой
Поход в лес может привести к тюремному сроку, если собрать не те растения. Об этом заявила в беседе с aif.ru сенатор Ольга Епифанова.
Она напомнила, что с 2023 года в России была введена уголовная ответственность за собирательство ряда лесных растений. К ним относятся женьшень, сон-трава, горицвет, анемоны, грибы мацутакэ и другие виды. Это связано с тем, что они занесены в Красную книгу.
Епифанова отметила, что есть разница между теми людьми, кто срывает редкие цветы ради продажи и теми, кто сделал это случайно. По ее словам, ответственность наступит в любом случае, но в первый раз можно отделаться предупреждением.
Ранее сообщалось, что россиянам может грозить уголовная ответственность за сбор грибов из категории особо ценных, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru