Россиянам, находящимся на карантине, запретили выбрасывать мусор и ходить по магазинам

В Роспотребнадзоре сообщили, что покупать продукты питания и прочие необходимые товары следует через интернет или побегать к помощи волонтеров. Последних также можно попросить выбросить мусор, сообщает RT.

Прямые контакты нужно исключить уже с членами семьи. Руки нужно мыть как можно чаще. Особенно перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками рта, носа и глаз, а также после посещения туалета.

При нарушении режима карантина человека могут отправить в инфекционный стационар.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, чем следует заняться всем, кто находится в режиме самоизоляции. В эфире НСН он отметил, что моральное состояние людей при нынешних условиях жизни во многом зависит от их первоначальной психологической установки.

«Вот заперли в одной комнате двоих человек, и может же такое быть, что один получает от этого удовольствие, радуется, а второй сходит от этого с ума. Такое бывает», - сказал он.



