Россиянам, находящимся на карантине, запретили выбрасывать мусор и ходить по магазинам
Роспотребнадзора рассказал, что следует делать и чего категорически нельзя гражданам, которые находятся на двухнедельном карантине по коронавирусу.
На сайте ведомстве говорится, что этим людям запрещается покидать свой дом, даже для того, чтобы выкинуть мусор, купить продукты или получить посылку, отмечает Ura.ru.
Правильнее всего находиться в изолированной комнате, пользоваться отдельной посудой, полотенцами и индивидуальными средствами гигиены. Помещение нуждается в регулярном проветривании и влажной уборке.
В Роспотребнадзоре сообщили, что покупать продукты питания и прочие необходимые товары следует через интернет или побегать к помощи волонтеров. Последних также можно попросить выбросить мусор, сообщает RT.
Прямые контакты нужно исключить уже с членами семьи. Руки нужно мыть как можно чаще. Особенно перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками рта, носа и глаз, а также после посещения туалета.
При нарушении режима карантина человека могут отправить в инфекционный стационар.
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, чем следует заняться всем, кто находится в режиме самоизоляции. В эфире НСН он отметил, что моральное состояние людей при нынешних условиях жизни во многом зависит от их первоначальной психологической установки.
«Вот заперли в одной комнате двоих человек, и может же такое быть, что один получает от этого удовольствие, радуется, а второй сходит от этого с ума. Такое бывает», - сказал он.
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