Сексолог рассказал о «взрослых» подарках мужчинам на 23 февраля

«Игрушки для секса – это, прежде всего, помощники, иногда дополнительные, иногда необходимые. И если 10 или 15 лет назад подарить, например, искусственный женский зад можно было только очень близкому мужчине, то сегодня все понимают, что твой сексуальный партнер может быть не в настроении, а тебе надо что-то сделать со своим желанием, и нормально к этому относятся. Так что я думаю, что со временем эта индустрия будет только расти и расширяться. То же самое и в отношении женщин. В пользовании вибратором даже при наличии партнера уже ничего такого зазорного нет, по крайне мере, в больших городах. Игрушки чаще всего это не заменитель секса, это либо стимуляторы перед сексом, либо предметы, дающие иной секс. Игрушка может радовать своего владельца сколько угодно долго, позволяет приблизить к оргазму, переживать какие-то фантазии. Это другой секс. Кроме того, игрушки становятся все более совершенными, очень часто качество секса с ними достаточно высокое. Их перестают стесняться. Но мужской рынок интимных товаров больше развивается в сторону медикаментозной терапии, женский - в сторону гаджетов. Игрушки, собственно говоря, больше нужны женщинам. Что можно подарить мужчине? Насадку на половой член? Это только близкому человеку можно подарить, потому что это намек на то, что член недостаточной величины», - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что около 41% российских пользователей интернета признались, что обмениваются фотографиями интимного характера в сети. К такому выводу пришли специалисты международной антивирусной компании Eset. Согласно исследованию другая часть респондентов (43%) считают, что делиться такими кадрами по интернету не стоит.

