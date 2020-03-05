«Коронавирус — это сексуальный хайп!» Сексолог об эротических фантазиях

«Не нужно говорить, что это неадекватные люди. Пользователи Pornohub и порносайтов – это более половины человечества. А коронавирус – сейчас эта тема на слуху, это хайп. Все хотят к ней как-то приобщиться. А сексуальные эмоции усиливаются от этого. Как говорил Фрейд, у человека есть две самые большие энергетические направленности – «либидо» (жажда секса) и «мортире» (жажда смерти). Поэтому они всегда рядом. Когда нервы щекочет от сознания, что сейчас все заразимся и умрем, то конечно тянет на видео с сексом и упоминанием этих ужасных вещей. Это человеческая природа. Мы, люди, ужасные создания», - сказала собеседница НСН.

Ранее Юлия Варра в эфире НСН рассказала, что сайты для взрослых перестали быть чем-то постыдным и запретным для большей части аудитории.

