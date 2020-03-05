«Коронавирус — это сексуальный хайп!» Сексолог об эротических фантазиях
Психоаналитик-сексолог в эфире НСН объяснила популярность порнороликов с коронавирусом.
В интернете набирает популярность порно по тематике китайского коронавируса SARS-CoV-2. Такие ролики стали регулярно публиковать на сайтах с порнографическими видео. Так на Pornhub уже больше 100 подобных видеороликов.
Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН заявила, что это совершенно нормально.
«Не нужно говорить, что это неадекватные люди. Пользователи Pornohub и порносайтов – это более половины человечества. А коронавирус – сейчас эта тема на слуху, это хайп. Все хотят к ней как-то приобщиться. А сексуальные эмоции усиливаются от этого. Как говорил Фрейд, у человека есть две самые большие энергетические направленности – «либидо» (жажда секса) и «мортире» (жажда смерти). Поэтому они всегда рядом. Когда нервы щекочет от сознания, что сейчас все заразимся и умрем, то конечно тянет на видео с сексом и упоминанием этих ужасных вещей. Это человеческая природа. Мы, люди, ужасные создания», - сказала собеседница НСН.
Ранее Юлия Варра в эфире НСН рассказала, что сайты для взрослых перестали быть чем-то постыдным и запретным для большей части аудитории.
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