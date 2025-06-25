«Я бы посоветовал тем, кто пытается сделать из этого проблему, заняться чем-то более разумным. Не говоря уже о том, что существует множество имен, применимых и к мужчинам, и к женщинам, например, Александр и Александра, причем уменьшительные формы от этих имен вообще не различаются. Если ребенка сознательно назвали именем, которое явно не соответствует его полу, то это само по себе указывает на серьезные проблемы у родителей, что обязательно еще как-то проявится. Поэтому этот ребенок и без того окажется предметом заботы официальных органов. Кстати, во многих языках, например, в английском, вовсе нет категории пола. Там практически любые имена могут применяться и к мальчикам, и к девочкам. Если дело дойдет до обсуждения такого списка на пленарном заседании, я буду объяснять коллегам, почему он не нужен. Но, скорее всего, до пленарного заседания и не дойдет», - рассказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал разрешить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

