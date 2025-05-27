София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России
В России в 2025 году самыми популярными именами для детей стали София и Михаил, сообщает РИА Новости.
С начала года женским именем София назвали 7 тыс. 177 детей. Второе место по популярности занимает имя Ева (6 тыс. 226 детей), замыкает тройку — Анна (5 тыс. 926). Далее идут Мария и Варвара.
Имя Михаил стало самым популярным мужским именем, которым назвали 8 тыс. 330 детей. На втором месте Александр (7 тыс. 397 детей), на третьем — Артем (6 тыс. 588). Также среди популярных имен – Матвей и Тимофей.
Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru