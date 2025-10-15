Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН объяснил, что сейчас введение скидок на полеты для студентов приведет к нехватке мест в пиковые периоды, так как у авиакомпаний дефицит самолетов.

В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Сейчас льготы вводятся по усмотрению авиакомпании. Миронов отметил, что студенты — одна из самых мобильных категорий, и часто путешествуют по стране. Пантелеев отметил, что сейчас не время для такой инициативы.

«Если президент сейчас даст Минтрансу поручение разработать нормативную базу, и авиакомпании поддержат эту инициативу, то это будет возможно. Но дело в том, что сейчас у авиакомпаний нет лишних самолетов и нет проблем с занятостью кресел. Напротив, есть дефицит провозных емкостей. И в этой ситуации дополнительно стимулировать спрос на перевозки - значит, повышать вероятность, что в пиковые даты, например, в период летних отпусков, мы столкнемся с отсутствием свободных мест. Билетов просто не будет. Это хорошо сработало бы, если бы у нас не было этого дефицита. Тогда было бы, ради чего стимулировать полеты студентов», - рассказал он.