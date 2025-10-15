Россиянам грозит дефицит авиабилетов после введения скидок для студентов
Если после внедрения льгот на авиабилеты для студентов авиакомпаниям не компенсируют расходы, то пассажиров ждет повышение тарифов и нехватка мест, заявил НСН Олег Пантелеев.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН объяснил, что сейчас введение скидок на полеты для студентов приведет к нехватке мест в пиковые периоды, так как у авиакомпаний дефицит самолетов.
В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Сейчас льготы вводятся по усмотрению авиакомпании. Миронов отметил, что студенты — одна из самых мобильных категорий, и часто путешествуют по стране. Пантелеев отметил, что сейчас не время для такой инициативы.
«Если президент сейчас даст Минтрансу поручение разработать нормативную базу, и авиакомпании поддержат эту инициативу, то это будет возможно. Но дело в том, что сейчас у авиакомпаний нет лишних самолетов и нет проблем с занятостью кресел. Напротив, есть дефицит провозных емкостей. И в этой ситуации дополнительно стимулировать спрос на перевозки - значит, повышать вероятность, что в пиковые даты, например, в период летних отпусков, мы столкнемся с отсутствием свободных мест. Билетов просто не будет. Это хорошо сработало бы, если бы у нас не было этого дефицита. Тогда было бы, ради чего стимулировать полеты студентов», - рассказал он.
Пантелеев отметил, что если эта инициатива не подразумевает авиакомпаниям компенсацию недополученной выручки, то за это неизбежно будут расплачиваться пассажиры.
«Более 10 лет назад запустили программу по повышению доступности полетов школьников и студентов на Дальний Восток. Тогда авиакомпаниям компенсировали недополученную выручку. Сейчас же, когда речь идет о скидках в 50 % для детей, это не подразумевает, что авиакомпании за каждый проданный детский билет 50% получают от пассажиров, а 50% - от государства. В прошлом году авиакомпании имели высокие финансовые результаты, и государство сочло возможным нагрузить их дополнительными обязательствами. Но по мере того, как финансовая ситуация в авиакомпаниях будет ухудшаться, встанет вопрос, за чей счет банкет. Если авиакомпании получают деньги из бюджета, значит, что за льготников платят все без исключения налогоплательщики. Если перевозчики такие инициативы оплачивают из своего кармана, значит, что за них расплачиваются акционеры авиакомпаний и все пассажиры через неизбежное повышение тарифов», - подытожил он.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил НСН, что в России пока только два направления с субсидированными билетами – Дальний Восток и Калининград, расширения маршрутов пока ждать не стоит.
