Депутат Мосгордумы рассказал об опасности жизни по соседству с борщевиком

В российской столице организован покос борщевика, который представляет серьезную угрозу для человека. Депутат Московской городской думы Александр Козлов отмечает актуальность этой проблемы. Он отметил, что 30 минут пребывания на солнце после соприкосновения с соком этого растения достаточно, чтобы получить ожоги 2-3 степени.

Народный избранник рассказал, насколько опасно это растение в интервью «АиФ». Он напомнил, что в советские годы борщевик хотели использовать в качестве дешевого корма для скота, поэтому и начали культивировать. Однако оказалось, что коровы, питавшиеся этим растением, дают горькое молоко. Кроме того, борщевик умеет агрессивно захватывать территорию, и чрезвычайно живуч.

В столице проблема борщевика наиболее актуальна для Новой Москвы, где много частного сектора, садовых товариществ, дач. Для борьбы с вредным растением, помимо покоса, применяются гербициды, которые не наносят вред экологии. Граждан призывают сообщать властям о месте обнаружения борщевика.

