Эксперт порекомендовал машину для дачников

При выборе автомобиля для поездок на дачу нужно обратить внимание на несколько главных критериев. Как рассказал автоэксперт Пётр Баканов, в большинстве случаев это семейный автомобиль у которого должен быть большой, вместительный багажник и достаточно просторный салон. Также дачникам необходим хороший дорожный просвет, если дорога до дома имеет ухабы и выбоины. Кроме того, в машине должен быть кондиционер, так как летом по дороге на дачу можно попасть в пробку и без кондиционера в такой ситуации будет очень не комфортно.

В беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперт назвал и некоторые другие дополнительные функции и полезное оборудование.

«Хорошо бы, чтобы у машины были штатные рейлинги на крыше, чтобы закрепить верхний багажник-корзину. Это поможет перевезти дополнительную поклажу или стройматериалы. Если дальше формировать этот образ, то хорошо бы, чтобы для транспортного средства был одобрен фаркоп: дачники часто строят свои дома сами, им приходится возить много грузов, поэтому многие покупают прицепы», — пояснил специалист.

Для тех дачников, чьи СНТ зимой плохо чистят от снега, Баканов порекомендовал автомобили с полным приводом. Под такие критерии хорошо подходят большинство внедорожников и кроссоверы. А в случае если дорога хорошая, можно приобрести более простой автомобиль.

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«Предполагается, что это должен быть кузов-универсал, в него больше вещей влезет. Подходит большая часть автомобилей Renault. Недаром тот же Renault Logan считается пенсионерской и дачной машиной. Любой кроссовер можно назвать: от Hyundai Creta до китайских машин. Любой внедорожник: «Нива», «УАЗ Патриот» и т. д. Даже Skoda Octavia с большим багажником будет хорошим вариантом для дачника, у которого все нормально с дорогой», — рассказал эксперт.

Вспомнил Баканов и про пикапы, которые очень популярны при строительстве дачи. При этом, исходя из практичности, автоэксперт сделал акцент не на дорогих вариантах, а на коммерческом транспорте с двойной кабиной и назвал «Соболь» и «Газель».

Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак заявил о том, что внедорожник Renault Duster будет производиться в Тольятти.

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ФОТО: flickr.com // dewty
ТЕГИ:ДачаАвтомобиль
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