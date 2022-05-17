Эксперт порекомендовал машину для дачников

При выборе автомобиля для поездок на дачу нужно обратить внимание на несколько главных критериев. Как рассказал автоэксперт Пётр Баканов, в большинстве случаев это семейный автомобиль у которого должен быть большой, вместительный багажник и достаточно просторный салон. Также дачникам необходим хороший дорожный просвет, если дорога до дома имеет ухабы и выбоины. Кроме того, в машине должен быть кондиционер, так как летом по дороге на дачу можно попасть в пробку и без кондиционера в такой ситуации будет очень не комфортно.

В беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперт назвал и некоторые другие дополнительные функции и полезное оборудование.

«Хорошо бы, чтобы у машины были штатные рейлинги на крыше, чтобы закрепить верхний багажник-корзину. Это поможет перевезти дополнительную поклажу или стройматериалы. Если дальше формировать этот образ, то хорошо бы, чтобы для транспортного средства был одобрен фаркоп: дачники часто строят свои дома сами, им приходится возить много грузов, поэтому многие покупают прицепы», — пояснил специалист.

Для тех дачников, чьи СНТ зимой плохо чистят от снега, Баканов порекомендовал автомобили с полным приводом. Под такие критерии хорошо подходят большинство внедорожников и кроссоверы. А в случае если дорога хорошая, можно приобрести более простой автомобиль.