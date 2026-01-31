Россиянам дали три совета, как сэкономить на свадьбе
Женихам следует тренировать память, а все необходимое стоит закупать не по советам маркетологов, заявила НСН Евгения Лейбман.
Красивые даты легки для запоминания, но за них придется переплачивать. Куда лучше провести торжество в другой день, а также закупить все необходимое заранее, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН.
2025 год стал самым свадебным в Москве за последние 10 лет. За 12 месяцев свыше 92 тысяч пар зарегистрировали свои отношения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Лейбман объяснила взрывной рост суевериями.
«Один из факторов заключается в том, что 2024 был високосным годом. Многие пары решили подождать из-за суеверий и перенести свои церемонии на 2025. У нас очень суеверные люди, и именно по этой причине всегда резкий спад свадеб в мае, потому что есть поверье, что тау жениться — только маяться. Поэтому я думаю, что очень много пар откладывали свадьбу, и они добавились к тем, кто образовался за 2025 год. Самые популярные даты в этом году те, где собственно есть цифра 26. То есть 26 июня 2026, там еще шестой месяц. В эту дату просто коллапс, а все цены на свадебных площадках резко выше. У меня есть мероприятие на 26 августа. И несмотря на то, что это будний день, стоимость аренды и депозита в ресторане такая же, как в субботу. Все будет дорожать в рамках повышения цен на продукты, но кое-что взлетит очень сильно», — подчеркнула она.
Лейбман также дала советы, как сэкономить на торжестве.
«Сейчас растет золото, а значит обручальные кольца будут дороже абсолютно несопоставимо. Один из способов экономии – это не выбирать красивую дату, то есть не идти на поводу у маркетологов или внутренних своих амбиций. Часто именно женихи являются сторонниками красивых дат, потому что им так легче запомнить. Поэтому все-таки надо развивать память, чтобы сэкономить. Советую использовать в декоре сезонные цветы, а зимой можно грамотно обойтись и без них. Еще один момент — заранее отслеживать акции в супермаркетах. Многие делают скидки на алкоголь после новогодних праздников. Поэтому можно купить его заранее. Платье для невесты стоит брать из прошлой или позапрошлой коллекции. Разницу не заметит никто, кроме дизайнеров-профессионалов», — указала она.
Ранее Лейбман в эфире НСН призвала россиян жениться зимой.
