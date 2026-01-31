Красивые даты легки для запоминания, но за них придется переплачивать. Куда лучше провести торжество в другой день, а также закупить все необходимое заранее, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН.



2025 год стал самым свадебным в Москве за последние 10 лет. За 12 месяцев свыше 92 тысяч пар зарегистрировали свои отношения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Лейбман объяснила взрывной рост суевериями.