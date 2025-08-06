Интеграцией мессенджера Max с «Госуслугами» займутся спецслужбы
В VK работают профессионалы в сфере безопасности, и ни разу не было слышно, чтобы ресурсы холдинга оказались взломаны, заявил НСН Владимир Зыков.
Мессенджер Max изначально предполагалось интегрировать с госсервисами, но сделать полноценный продукт к осени – слишком амбициозная цель, для этого потребуется проверка систем безопасности со стороны спецслужб, заявил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, заявил юрист Александр Хаминский. Преимуществами станет интеграция с госсервисами, что упростит оплату штрафов, вызов такси, доступ к образовательным чатам. Однако пока есть риски, связанные с безопасностью. End-to-end шифрование пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах, передает РИА Новости. По информации источников, власти и спецслужбы пока опасаются подключать Max к ЕСИА и требуют доработок. Зыков оценил безопасность нового продукта.
«Полноценную версию мессенджера нам обещают осенью – в сентябре-октябре. Max делает все, чтобы любые уязвимости находить. Они запустили программу, которая позволяет выплачивать вознаграждения тем разработчикам, которые нашли какие-то уязвимости в платформе. Также они используют уже готовые решения для борьбы с мошенниками. End-to-end шифрования нет, но это давно уже не является стандартом. Сегодня используются сертификаты, которые позволяют сообщения зашифровать таким же способом, как когда вы отправляете сообщение в браузере. На Госуслугах есть чат-бот Max, мессенджер назвали так же. Интеграция мессенджера, конечно, возможна, но нужны дополнительные сервисы. Например, цифровой ID. Требуется дополнительный аудит безопасности со стороны спецслужб. Хочу отметить, что в VK работают профессионалы в сфере безопасности. Мы ни разу не слышали, что ресурсы холдинга были взломаны. Они даже продают рынку готовые решения. Конечно, мошенники уже перешли в Max, готовы обманывать, надо быть к этому готовым», - рассказал он.
При этом Зыков подчеркнул, что не понимает, к чему такая спешка в разработке мессенджера.
«Команда мессенджера ввязалась в сложную технологическую гонку. Они взялись в кратчайшие сроки создать продукт, который обычно создается годами. Они решили сделать меньше чем за год, амбициозная цель. Но они используют уже имеющиеся наработки, например, элементы из мессенджера "ТамТам". Разработчики работают круглосуточно, чтобы сделать продукт максимально удобным и готовым. Не знаю, к чему спешка, можно было взять полтора года для спокойно разработки. Это очень интересно, необычный вызов. У разработчиков VK очень большой опыт, единственный такой в России, даже в мире мало у кого есть такой опыт. Пока ведется работа по переманиванию пользователей. Думаю, что всех бюджетников будут переводить на эту платформу, и так далее. Главная задача – выработать привычку, чтобы можно было воспользоваться Госуслугами, получить сообщение от банка. Люди просто консерваторы, им сложно объяснить, почему надо менять мессенджер. Поэтому есть и кнут, и пряник», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что VK и Сбер совместно работают над внедрением технологий защиты от мошенничества в национальный мессенджер Max. При этом гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков пояснил «Радиоточке НСН», что не может быть 100% уверенности в безопасности той или иной технологии, над ее совершенствованием разработчикам нужно работать ежедневно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
- Интеграцией мессенджера Max с «Госуслугами» займутся спецслужбы
- Торговые центры не ждут массового возвращения европейских брендов
- СМИ: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг перед ФНС
- Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей
- Валерий Леонтьев поучаствует в «Новой волне» в Казани
- Популярность транквилизаторов объяснили ростом напряжения в обществе
- «Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня
- «Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне
- «Соблазняться – грех»: В РПЦ призвали молиться при виде женщин в откровенных нарядах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru