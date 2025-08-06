Мессенджер Max изначально предполагалось интегрировать с госсервисами, но сделать полноценный продукт к осени – слишком амбициозная цель, для этого потребуется проверка систем безопасности со стороны спецслужб, заявил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, заявил юрист Александр Хаминский. Преимуществами станет интеграция с госсервисами, что упростит оплату штрафов, вызов такси, доступ к образовательным чатам. Однако пока есть риски, связанные с безопасностью. End-to-end шифрование пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах, передает РИА Новости. По информации источников, власти и спецслужбы пока опасаются подключать Max к ЕСИА и требуют доработок. Зыков оценил безопасность нового продукта.