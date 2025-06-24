К чему приведет запрет на «перепрошивку» мобильных телефонов
Ограничения на смену IMEI ударят только по преступникам, заявил НСН Леонтий Букштейн.
Правительство вовремя реагирует на уловки мошенников и принимает правильные законы, заявил редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что пользователям запретят изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), привязанных к их номерам, — это следует из поправок к закону «О связи», разработанных Минцифры. Эта мера — часть объемного законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью, который сейчас прорабатывается в ведомстве. Кроме того, планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести черные списки уникальных номеров. Об этом сообщили «Известия». Эксперт отметил, что правительство оперативно обратило внимание на эту проблему.
«Это серьезная проблема, поскольку мобильная связь и интернет проникли во все поры жизни граждан и государства. Хорошо, что у нас реагируют в моменте на новые вызовы. Они возникают постоянно — что только люди не придумывают, чтобы украсть у другого деньги. Грамотность нашего регулятора, Минцифры, и содействие соответствующих департаментов и комитетов Госдумы и других органов власти все-таки своевременны. Может быть, реагируем с небольшим временным лагом. Чтобы понять, что скрывается за новой проблемой, надо получить обратный сигнал хотя бы от "безопасников" или от людей, кого "накалывают" те, кому не хочется честно жить», — заключил он.
Букштейн подчеркнул, что изменения не принесут неудобств, но даже, если они проявятся, небольшие сложности лучше перетерпеть, чем быть уязвимым для мошенников.
«Цель — защитить пользователей, а не помешать им жить, может быть будут небольшие неудобства, это покажет практика, но лучше немного потерпеть, чем остаться без своих денег. Иногда приходится себя в чем-то ограничивать, потому что люди, которые занимаются мошенничеством — неглупые, очень изобретательные и профессиональные, это уже доказано», — подчеркнул собеседник НСН.
Идентификационный номер мобильного устройства — это уникальный 15-значный код, который производители присваивают всем гаджетам. С его помощью операторы определяют, какой аппарат находится в их сети и могут отслеживать его местоположение. Используют IMEI и службы безопасности банков — по ним они определяют, что, например, в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник, подменивший СИМ-карту.
Ранее директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская рассказала НСН, как распознать поддельные сайты по продаже билетов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о создании в РФ национального мессенджера
- Трамп нецензурно раскритиковал нарушение перемирия между Израилем и Ираном
- Госдума разрешила лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту
- Москалькова: В Сумах остаются еще 32 жителя Курской области
- Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
- Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили перемирие
- МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями
- Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
- Спектакли «Солнце Ландау» и «Тартюф» получили премию «Хрустальная Турандот»
- Кремль опроверг данные о якобы переданном Путину письме от Хаменеи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru