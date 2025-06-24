Букштейн подчеркнул, что изменения не принесут неудобств, но даже, если они проявятся, небольшие сложности лучше перетерпеть, чем быть уязвимым для мошенников.

«Цель — защитить пользователей, а не помешать им жить, может быть будут небольшие неудобства, это покажет практика, но лучше немного потерпеть, чем остаться без своих денег. Иногда приходится себя в чем-то ограничивать, потому что люди, которые занимаются мошенничеством — неглупые, очень изобретательные и профессиональные, это уже доказано», — подчеркнул собеседник НСН.

Идентификационный номер мобильного устройства — это уникальный 15-значный код, который производители присваивают всем гаджетам. С его помощью операторы определяют, какой аппарат находится в их сети и могут отслеживать его местоположение. Используют IMEI и службы безопасности банков — по ним они определяют, что, например, в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник, подменивший СИМ-карту.

Ранее директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская рассказала НСН, как распознать поддельные сайты по продаже билетов.

