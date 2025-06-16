Главной киберугрозой для россиян назвали мошеннические звонки в мессенджерах
Звонки мошенников в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян в текущем году. Об этом заявил глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, фрод в мессенджерах - «основной меч и угроза». Основа успешных подобных атак становятся персональные данные человека, однако сейчас государство, банки и операторы прилагают много усилий для борьбы со злоумышленниками.
Ляпунов рассказал, что недавно сам столкнулся с мошенниками: они позвонили эксперту через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с неизвестного номера, но с аватаркой его мамы.
«Ничего святого. Мне было очень интересно, я взял трубку, они попытались дипфейк сделать, женщина в возрасте пыталась мне что-то сказать. Рядом кто-то был, я сказал: "Простите, дайте я с мошенниками поговорю". Они услышали и отключились», - указал специалист.
Как отметил Ляпунов, для борьбы с подобными атаками необходимо защищать персональные данные, развивать киберграмотность, защищать платформы, через которые могут поступать звонки. Также необходим контроль финансовых операций, в том числе блокировка незаконного вывода украденных денег.
Между тем в МВД предупредили, что мошенники начали использовать схемы обмана граждан при помощи фальшивых лотерей в интернете, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru