Главной киберугрозой для россиян назвали мошеннические звонки в мессенджерах

Звонки мошенников в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян в текущем году. Об этом заявил глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, фрод в мессенджерах - «основной меч и угроза». Основа успешных подобных атак становятся персональные данные человека, однако сейчас государство, банки и операторы прилагают много усилий для борьбы со злоумышленниками.

Ляпунов рассказал, что недавно сам столкнулся с мошенниками: они позвонили эксперту через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с неизвестного номера, но с аватаркой его мамы.

«Ничего святого. Мне было очень интересно, я взял трубку, они попытались дипфейк сделать, женщина в возрасте пыталась мне что-то сказать. Рядом кто-то был, я сказал: "Простите, дайте я с мошенниками поговорю". Они услышали и отключились», - указал специалист.

Как отметил Ляпунов, для борьбы с подобными атаками необходимо защищать персональные данные, развивать киберграмотность, защищать платформы, через которые могут поступать звонки. Также необходим контроль финансовых операций, в том числе блокировка незаконного вывода украденных денег.

Между тем в МВД предупредили, что мошенники начали использовать схемы обмана граждан при помощи фальшивых лотерей в интернете, пишет Ura.ru.

