Хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России
Около 801 млн кибератак на сайты российских компаний было зафиксировано в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГК «Солар».
По данным экспертов, хакеры совершили 801,2 млн веб-атак – вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.
«Основными жертвами стали сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций. В выборку попали онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, включая госсектор, IT, логистику, ритейл, банки, промышленность, телеком и другие», - сообщили в компании.
Наиболее часто злоумышленники атаковали логистические сервисы, число нападений только на один из ресурсов увеличилось в 5,5 тысячи раз год к году, до 18,3 млн. В большинстве из них были задействованы боты, перехватывавшие номера заказов и создававшие множество запросов на ресурс компании для резкого увеличения нагрузки на серверы.
Также эксперты отметили, что хакеры стали чаще сканировать онлайн-ресурсы для выявления уязвимостей. Число таких действий выросло в 5,4 раза, до 678 млн.
Ранее правоохранители задержали трех хакеров, обвиняемых в создании вируса Mamont для осуществления финансовых операций через SMS-банкинг, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России
- Российский электромобиль «Атом» проехал по улицам Москвы
- Названа причина смерти оскароносного актера Джина Хэкмена
- Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса с паломниками во Владимирской области
- СМИ: Штрафы за вождение самокатов детьми и подростками выросли втрое
- Глава Минтранса рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда
- Суд обязал «Магнит» заплатить за использование песни «Нас не догонят»
- Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере
- Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым
- Трамп: Зеленский стал спокойнее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru