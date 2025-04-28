Хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России

Около 801 млн кибератак на сайты российских компаний было зафиксировано в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГК «Солар».

По данным экспертов, хакеры совершили 801,2 млн веб-атак – вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Основными жертвами стали сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций. В выборку попали онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, включая госсектор, IT, логистику, ритейл, банки, промышленность, телеком и другие», - сообщили в компании.

Наиболее часто злоумышленники атаковали логистические сервисы, число нападений только на один из ресурсов увеличилось в 5,5 тысячи раз год к году, до 18,3 млн. В большинстве из них были задействованы боты, перехватывавшие номера заказов и создававшие множество запросов на ресурс компании для резкого увеличения нагрузки на серверы.

Также эксперты отметили, что хакеры стали чаще сканировать онлайн-ресурсы для выявления уязвимостей. Число таких действий выросло в 5,4 раза, до 678 млн.

Ранее правоохранители задержали трех хакеров, обвиняемых в создании вируса Mamont для осуществления финансовых операций через SMS-банкинг, пишет Ura.ru.

