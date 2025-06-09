Россиянам объяснили, как распознать поддельные сайты по продаже билетов
Невнимательность пользователей часто приводит их на мошеннические сайты, на которых билеты продают по завышенной цене либо на несуществующие места, рассказала НСН Оксана Полевская.
Отсутствие подтверждения, что ресурс является официальным распространителем билетов и дефисное написание привычного названия в адресной строке сайта должно насторожить пользователей и предостеречь их от покупки билетов на этом ресурсе. Об этом в беседе с НСН заявила директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.
Специалисты по кибербезопасности Bi.Zone с начала 2025 года обнаружили более 50 мошеннических сайтов, похожих на сервисы для покупки билетов на концерты и в театр, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов компании. При этом каждый пятый подобный домен зарегистрирован в конце мая. Стоимость билетов на ресурсах варьировалась от 2500 до 5500 рублей. Один сайт может приносить мошенникам даже сотни тысяч рублей еженедельно, подчеркнули в компании Bi.Zone. Полевская уточнила, что официальные билетные операторы и театры регулярно жалуются на мошеннические сайты, однако пока решить проблему не удается.
«Пик связан с тем, что люди очень активно посещают культурно-массовые мероприятия. Есть так называемые консьерж-службы, которые перепродают реальные билеты значительно дороже. Если покопаться на таких ресурсах, внизу написано: не является официальным распространителем билетов. Также существуют фейковые сайты, на которых продают несуществующие места. Не могу сказать, что так продается 90% билетов, но, безусловно, ущерб официальным билетным операторам и театрам наносится. Зачастую в интернете первой по запросу выйдет консьерж-служба, а не официальный сайт репертуарного театра. Организованная борьба площадок и операторов есть, существуют специалисты, которые это отслеживают и пишут письма в "Яндекс" с просьбой закрыть такие сайты. Однако все это - бесконечный процесс», - отметила она.
Как добавила собеседница НСН, чтобы обезопасить себя, покупателям следует быть внимательнее и изучать любой сайт перед тем, как купить на нем билеты.
«Мы даем много рекомендаций, но человека не заставишь изучить весь сайт внимательно. Обычно вся информация о том, является ли компания официальным дистрибьютором билетов и имеет ли договор с площадкой, спрятана где-то в глубине. При поиске сайтов театра достаточно уточнить поисковой запрос "официальный сайт", тот же "Яндекс" в таком случае выдает полную информацию по площадке с указанием официального сайта. Важна внимательность пользователей. Когда билет пришел, уже сложно что-то сделать. Однако билет должен приходить с указанием цены, ФИО покупателя. Есть несколько крупных федеральных сайтов, которые агрегируют все мероприятия регионов. Однако может быть сайт-двойник с дефисным названием», - пояснила Полевская.
С 15 марта в Москве действует продажа именных билетов в театры и на концерты. Теперь при покупке необходимо предоставить документы. Нововведения призвано решить проблему с перекупщиками билетов и усилить безопасность посетителей театров.
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