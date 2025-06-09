Как добавила собеседница НСН, чтобы обезопасить себя, покупателям следует быть внимательнее и изучать любой сайт перед тем, как купить на нем билеты.

«Мы даем много рекомендаций, но человека не заставишь изучить весь сайт внимательно. Обычно вся информация о том, является ли компания официальным дистрибьютором билетов и имеет ли договор с площадкой, спрятана где-то в глубине. При поиске сайтов театра достаточно уточнить поисковой запрос "официальный сайт", тот же "Яндекс" в таком случае выдает полную информацию по площадке с указанием официального сайта. Важна внимательность пользователей. Когда билет пришел, уже сложно что-то сделать. Однако билет должен приходить с указанием цены, ФИО покупателя. Есть несколько крупных федеральных сайтов, которые агрегируют все мероприятия регионов. Однако может быть сайт-двойник с дефисным названием», - пояснила Полевская.

С 15 марта в Москве действует продажа именных билетов в театры и на концерты. Теперь при покупке необходимо предоставить документы. Нововведения призвано решить проблему с перекупщиками билетов и усилить безопасность посетителей театров.

