Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
1 октября 202506:16
Жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя, сообщает Ura.ru.
Речь идет о периоде с 27 октября по 1 ноября. Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные ко Дню народного единства.
Выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября.
Ранее был назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
