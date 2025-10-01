Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

Гендиректор МАГАТЭ призвал Россию и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС Медведев ответил Трампу на заявление о атомных подлодках США у берегов России В Госдуме предложили ввести федеральную выплату ко Дню пожилого человека С 1 октября в Санкт-Петербурге вводятся новые тарифы на платную парковку Павел Дуров рассказал, как его пытались отравить в 2018 году