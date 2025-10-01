Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

Жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя, сообщает Ura.ru.

Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре

Речь идет о периоде с 27 октября по 1 ноября. Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные ко Дню народного единства.

Выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября.

Ранее был назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ПраздникиРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры