Стубб считает, что Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношении России

Американский президент Дональд Трамп изменил подход к урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщил изданию Politico президент Финляндии Александр Стубб.

СМИ: Ради деэскалации на Украине Трампу нужно пойти на эскалацию

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, Трамп перешел к кнуту», — заявил он. Глава государства указал, что вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут.

Ранее Трамп заявил, что организовать встречу Путина и Зеленского можно только с позиции силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
