Стубб считает, что Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношении России
1 октября 202505:35
Американский президент Дональд Трамп изменил подход к урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщил изданию Politico президент Финляндии Александр Стубб.
«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, Трамп перешел к кнуту», — заявил он. Глава государства указал, что вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут.
Ранее Трамп заявил, что организовать встречу Путина и Зеленского можно только с позиции силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
