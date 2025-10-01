Российский чат-бот подберет подходящую вакцину в сезон простуд
Медики из России разработали для Telegram чат-бот, который предоставляет пользователям сведения обо всех зарегистрированных в стране вакцинах и информацию об опасности заболеваний, требующих прививки, сообщают «Известия».
По словам авторов инициативы, ни один из существующих цифровых помощников не предоставляет столь полного объема информации обо всех препаратах, сроках и побочных эффектах. В будущем программа «Вакси» позволит записаться на укол и получить обратную связь от врача. Эксперты указывают, что необходимо определить целевую аудиторию технологии.
Ранее врач раскрыл нюансы безопасной вакцинации от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru