Российский чат-бот подберет подходящую вакцину в сезон простуд

Медики из России разработали для Telegram чат-бот, который предоставляет пользователям сведения обо всех зарегистрированных в стране вакцинах и информацию об опасности заболеваний, требующих прививки, сообщают «Известия».

В Госдуме предложили разместить на «Госуслугах» календарь вакцинаций

По словам авторов инициативы, ни один из существующих цифровых помощников не предоставляет столь полного объема информации обо всех препаратах, сроках и побочных эффектах. В будущем программа «Вакси» позволит записаться на укол и получить обратную связь от врача. Эксперты указывают, что необходимо определить целевую аудиторию технологии.

Ранее врач раскрыл нюансы безопасной вакцинации от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинаВакцинация

