СМИ: Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
Власти Эстонии начнут с октября продавать автомобили, которые были оставлены на границе с Россией на парковке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» более чем на трое суток. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
В Эстонии разрешено оставлять автомобили на парковке у границы на 72 часа, при этом необходимо указать дату и время начала стоянки. Как отметил руководитель отдела надзора департамента транспорта республики Сийм Якси, если владельцы авто письменно не заверили эти данные либо если машины остаются на стоянке дольше 72 часов, с октября их начнут эвакуировать.
«Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах [на владение], то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион», - отмечает ERR.
Предполагается, что продажа позволит покрыть расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства.
Ранее в Эстонии заявили, что не будут возобновлять движение автомобилей на границе с Россией по мосту Дружбы через реку Нарву, пишет Ura.ru.
