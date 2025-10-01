10-летняя ученица Тутберидзе установила мировой рекорд

Анна Колесник исполнила четверной сальхов на тренировке и стала самой юной фигуристкой в мире, которой это удалось.

Впервые такой элемент в женском катании выполнила японка Мики Андо в 2022 году.

Ранее стало известно, что в России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

