Трамп связал конфликт вокруг Украины с уходом войск США из Афганистана
Американский лидер Дональд Трамп считает, что начало конфликта вокруг Украины произошло из-за вывода войск США из Афганистана.
Об этом он заявил журналистам. «У нас было ужасное шоу в Афганистане, и, я думаю, именно поэтому [президент России Владимир] Путин туда вошел. Он увидел это ужасное шоу, устроенное [бывшим американским лидером Джо] Байденом и его командой некомпетентных людей», — заявил глава Белого дома.
Трамп отметил, что действия команды Байдена подорвали доверие к Вашингтону в мире и способствовали дальнейшей дестабилизации в мире.
Ранее президент США заявил, что некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
