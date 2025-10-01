Трамп связал конфликт вокруг Украины с уходом войск США из Афганистана

Об этом он заявил журналистам. «У нас было ужасное шоу в Афганистане, и, я думаю, именно поэтому [президент России Владимир] Путин туда вошел. Он увидел это ужасное шоу, устроенное [бывшим американским лидером Джо] Байденом и его командой некомпетентных людей», — заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что действия команды Байдена подорвали доверие к Вашингтону в мире и способствовали дальнейшей дестабилизации в мире.

Ранее президент США заявил, что некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

