Над Россией уничтожили 20 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 20 беспилотников ВСУ в четырех регионах России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.

Военные сбили по восемь дронов в Белгородской и Ростовской областях, три – в Саратовской области, еще один – в Воронежской.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Верхнедонском районе БПЛА упал на территории промобъекта, в результате загорелась кровля здания, пишет Ura.ru.

