ЦБ РФ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры

По ее словам, в настоящее время художники ЦБ РФ и Гознака ведут работу над эскизным проектом. Одновременно идет подготовка к презентации купюры.

Отмечается, что на купюру может попасть не один символ, а больше. Сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники регулятора.

Голосование за символ для банкноты завершилось в декабре, в нем победил теплоход «Метеор».

Также ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

