ЦБ РФ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
Центробанк России утвердил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, в настоящее время художники ЦБ РФ и Гознака ведут работу над эскизным проектом. Одновременно идет подготовка к презентации купюры.
Отмечается, что на купюру может попасть не один символ, а больше. Сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники регулятора.
Голосование за символ для банкноты завершилось в декабре, в нем победил теплоход «Метеор».
Также ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
