Малоимущим россиянам предложено выдавать сертификаты на продукты
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение проект закона о введении продовольственного сертификата для малоимущих россиян, сообщает ТАСС.
Как ожидается, на него смогут претендовать постоянно проживающие в России граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума того или иного субъекта. Номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.
По словам депутатов, инициатива предоставит малоимущим дополнительную возможность приобрести базовые продукты питания.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский чат-бот подберет подходящую вакцину в сезон простуд
- Трамп связал конфликт вокруг Украины с уходом войск США из Афганистана
- Дочь криминального авторитета Цапка «влетела» на Mercedes в дом
- Мигранты из Филиппин могут заменить среднеазиатов в России
- Экс-начальник СИЗО стал руководителем детского лагерного отдыха в Самарской области
- В Астраханской области стажер полиции получил срок за избиение подозреваемых
- НДС и кредитные каникулы: В октябре россияне столкнутся с изменениями в законодательстве
- Детей по всей России выстроили в цифру 89
- Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
- В Британии призвали сделать Крым непригодным для жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru