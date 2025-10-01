Малоимущим россиянам предложено выдавать сертификаты на продукты

Как ожидается, на него смогут претендовать постоянно проживающие в России граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума того или иного субъекта. Номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

По словам депутатов, инициатива предоставит малоимущим дополнительную возможность приобрести базовые продукты питания.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

