Малоимущим россиянам предложено выдавать сертификаты на продукты

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение проект закона о введении продовольственного сертификата для малоимущих россиян, сообщает ТАСС.

В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

Как ожидается, на него смогут претендовать постоянно проживающие в России граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума того или иного субъекта. Номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

По словам депутатов, инициатива предоставит малоимущим дополнительную возможность приобрести базовые продукты питания.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаПродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры