Ситуация в разных регионах России может отличаться, но большинство зон отдыха не пострадают от геологических изменений, рассказал директор ЗАО «Спецгеоэкология» Борис Трушин в разговоре с НСН.

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за эрозии береговой линии, которую сложно остановить в связи с вымыванием песка, сообщила Financial Times. Для восстановления береговой линии искусственно создаются гидротехнические сооружения, возводимые на берегах рек или морей для защиты от размыва и укрепления береговой линии. Трушин уверен, что они помогут сохранить и Черноморское и Балтийское побережье.