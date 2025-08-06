Геоэколог пообещал, что российские пляжи не исчезнут из-за эрозии
Пляжи могут переместиться поближе к берегу, но не исчезнут из-за природных изменений, заявил НСН Борис Трушин.
Ситуация в разных регионах России может отличаться, но большинство зон отдыха не пострадают от геологических изменений, рассказал директор ЗАО «Спецгеоэкология» Борис Трушин в разговоре с НСН.
Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за эрозии береговой линии, которую сложно остановить в связи с вымыванием песка, сообщила Financial Times. Для восстановления береговой линии искусственно создаются гидротехнические сооружения, возводимые на берегах рек или морей для защиты от размыва и укрепления береговой линии. Трушин уверен, что они помогут сохранить и Черноморское и Балтийское побережье.
«Пляж-то в любом случае остается, просто он немного перемещается в центр. Даже в одном регионе ситуация может быть разной. Если мы возьмем, допустим, южное побережье Крыма, то там с эрозией вообще плохо, поэтому там везде стоят буны, но еще в советское время что-то укрепили, построили, проблем нет. С другой стороны, западное побережье полуострова в худшем состоянии, там идет разнос берегов очень серьезный. На восточном побережье, Кавказском, там все закрыто бунами так или иначе. Еще один способ противостоять — как на Балтике. Там забивали сваи деревянные, очень красиво смотрится. А в Светлогорске сейчас огромными глыбами фиксируют положение береговой линии. Инженерные решения есть, но надо просто понимать, для чего ты используешь эту территорию. Для курортной зоны необходимо не допускать подмыва берегов под сооружениями и так далее. А если это просто само себе происходит, то пусть, это естественный процесс», — подчеркнул он.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов назвал в разговоре с НСН незаконной продажу мест в тени на государственных пляжах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Геоэколог пообещал, что российские пляжи не исчезнут из-за эрозии
- Лисовец раскритиковал новый стандарт школьной формы в России
- Запашный раскрыл детали съемок фильма про дрессировщика «Встань и иди»
- Социолог Мозолин объяснил, почему молодежь выбирает бездетность
- Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили Украину
- «Неваляшки» и виртуозы: Бутман назвал новых героев российского джаза
- Владельцев питбайков предложили штрафовать на 400 тысяч рублей за езду по дорогам
- ФК «Ахмат» подтвердил назначение Черчесова на пост главного тренера
- Милонов назвал барством желание Стерлигова открыть рынок рабов
- Обязательная аккредитация отелей взвинтит цены для туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru