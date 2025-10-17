Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или «чуть позже». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он указал на наличие воли глав государств на проведение такого саммита, однако сначала главой МИД РФ и госсекретарём США Сергеем Лавровым и Марко Рубио будут проработаны необходимые вопросы.
«Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все темы, все вопросы. А вопросов много», — заключил представитель Кремля.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», встреча с Трампом в Венгрии будет абсолютно безопасна для Путина.
