Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель

Он указал на наличие воли глав государств на проведение такого саммита, однако сначала главой МИД РФ и госсекретарём США Сергеем Лавровым и Марко Рубио будут проработаны необходимые вопросы.

«Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все темы, все вопросы. А вопросов много», — заключил представитель Кремля.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», встреча с Трампом в Венгрии будет абсолютно безопасна для Путина.

