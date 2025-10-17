Экономист допустил, что ключевая ставка после заседания ЦБ останется прежней

Ключевая ставка Банка России по итогам следующего заседания регулятора 24 октября останется неизменной и будет сохранена на уровне 17%, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом он заявил NEWS.ru.

«Возможность снижения ставки не исключена, но на ближайшем заседании — маловероятно. В текущих экономических условиях необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на это решение. Во-первых, инфляция, которая, согласно последним данным... начала немного расти. По состоянию на 13 октября 2025 года годовая инфляция ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября и 7,98% на конец сентября», — отметил Щербаченко.

По словам экономиста, по методике расчета ЦБ инфляция выросла с 8,04% до 8,08%. Это говорит о сохранении инфляционных рисков и высоких ожиданиях граждан и бизнеса. В сентябре среднее значение инфляционных ожиданий населения упало до 12,6%, это выше показателей 2017–2019 годов - периода низкой инфляции.

Также на ситуацию влияет уровень кредитования, почти все сегменты которого в сентябре демонстрировали положительную динамику. Выдача кредитов наличными упала на 10,3%, до 324 млрд рублей. Выдача ипотеки в сентябре стала на 2,5% выше, чем в августе, и на 9,0% больше, чем в сентябре прошлого года. Наибольший прирост - 15,1% - зафиксировали в автокредитовании.

Кроме того, Щербаченко отметил, что некоторые банки начали увеличивать ставки по вкладам. Это может быть связано с конкуренцией за клиентов и желанием пополнить средства для поддержания ликвидности. Также банки могут ждать роста процентных ставок в ближайшее время.

В сентябре Центробанк понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

