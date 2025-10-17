Путин провел телефоный разговор с Орбаном

Отмечается, что в ходе беседы российский лидер рассказал об основном содержании состоявшегося 16 октября разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Путин указал, что в рамках предстоящих контактов с американской стороной предполагается обсудить дальнейшие действия в контексте урегулирования на Украине.

«Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Венгрии может состояться в течение двух недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

