Путин провел телефоный разговор с Орбаном
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Отмечается, что в ходе беседы российский лидер рассказал об основном содержании состоявшегося 16 октября разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Путин указал, что в рамках предстоящих контактов с американской стороной предполагается обсудить дальнейшие действия в контексте урегулирования на Украине.
«Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Венгрии может состояться в течение двух недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
