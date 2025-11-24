Продажи электроники сокращаются, поскольку россияне предпочитают экономить. В такой ситуации магазины продавать товары себе в убыток, чтобы иметь хоть какой-то доход, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж электроники в России заметно сократились по всем основным категориям. На некоторые гаджеты спрос упал аж на 25%. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Муртазин объяснил это снижение экономией покупателей.