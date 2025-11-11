Эксперты: Из-за нового сбора подорожает электроника
Эксперты прогнозируют, что введение технологического сбора на электронику в России приведет к росту розничных цен и усилит дисбаланс между легальным рынком и «серыми» поставщиками, сообщает Forbes со ссылкой на оценки представителей отраслевых ассоциаций.
По мнению директора по связям с общественностью РАТЭК Антона Гуськова, новый сбор ляжет дополнительным финансовым бременем на добросовестных участников рынка. «С отечественных производителей также начнут взимать деньги, и не факт, что меры поддержки до них вообще дойдут», — указал он, сославшись на уже существующие парафискальные сборы.
Президент АКИТ Артем Соколов убежден, что сбор усугубит дисбаланс между «белым» и «теневым» сегментами рынка. Он призвал в первую очередь провести системную работу по ограничению нелегального ввоза товаров. Без этого, по его мнению, меры приведут лишь к росту ценового разрыва и ухудшению положения легальных компаний.
Крупнейшие игроки рынка, включая «М.Видео-Эльдорадо», Xiaomi, Huawei и «Ситилинк», воздержались от комментариев по данной теме, что может свидетельствовать о сдержанной позиции отрасли в отношении предлагаемых изменений.
На первом этапе инициатива затронет готовые устройства, включая ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
