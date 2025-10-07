Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что доступ к микрофону позволяет компаниям слушать и записывать все, что говорит пользователь.
Все крупные технологические компании автоматически подслушивают клиентов, никто не знает, как на самом деле потом используются эти данные, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Компания Apple тайно прослушивала разговоры пользователей через Siri, сообщил Politico. Информация передавалась рекламодателям, это уже привело к снижению акций компании. Муртазин объяснил, как от этого защититься.
«Делают это не люди, а автоматические системы. Нам обещают, что информация о нас никуда не утечет. С другой стороны, при необходимости можно восстановить данные, чтобы понять, кто и что говорил. Мы не знаем, в каком виде эти данные хранятся в компаниях. Например, «Яндекс» ловили за руку, когда навигатор передавал все разговоры в машине. Уходили гигабайты данных. Компания сказала, что это была ошибка в софте, они эту ошибку исправили. У Apple, если вы не активировали Siri, в теории прослушивание не может состояться. Как на самом деле, мы не знаем. В Android тоже можно не давать доступ к микрофону. Если не активировать голосового помощника, телефон слушать не будет. Умные колонки в домах – это отдельная история, там никакой приватности. Умная колонка слушает всегда и все, что вы говорите», - объяснил он.
По словам Муртазина, подобным сегодня занимаются все крупные компании, это неизбежно.
«В целом никаких глобальных способов избежать слежки такого рода не существует. Мы не знаем, что происходит внутри компании, это черный ящик. Точно можно утверждать, что все компании, которые имеют доступ к микрофону на вашем телефоне, они в том или ином виде прослушивают то, что вы говорите. В России это «Яндекс», из зарубежных – Amazon, Google, Apple, кто угодно. Приведу простой пример. Я каждый год провожу эксперимент: начинаю обсуждать при выключенном телефоне покупку чего-то из сферы, которую я обычно не обсуждаю. Например, покупку океанской яхты. Далее контекстная реклама мне показывает такие яхты, при этом никаких запросов у меня не было, я говорил эти слова только вслух. Микрофон снял разговор, а компания предложила эту информацию», - рассказал он.
Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко ранее заявил, что риск утечки данных более вероятен через устройства неизвестных брендов. При этом он высказал мнение, что умные устройства не следует считать угрозой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
- В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
- «Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
- Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
- Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
- Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
- Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования
- Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации
- «По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
- Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru