«Делают это не люди, а автоматические системы. Нам обещают, что информация о нас никуда не утечет. С другой стороны, при необходимости можно восстановить данные, чтобы понять, кто и что говорил. Мы не знаем, в каком виде эти данные хранятся в компаниях. Например, «Яндекс» ловили за руку, когда навигатор передавал все разговоры в машине. Уходили гигабайты данных. Компания сказала, что это была ошибка в софте, они эту ошибку исправили. У Apple, если вы не активировали Siri, в теории прослушивание не может состояться. Как на самом деле, мы не знаем. В Android тоже можно не давать доступ к микрофону. Если не активировать голосового помощника, телефон слушать не будет. Умные колонки в домах – это отдельная история, там никакой приватности. Умная колонка слушает всегда и все, что вы говорите», - объяснил он.

По словам Муртазина, подобным сегодня занимаются все крупные компании, это неизбежно.

«В целом никаких глобальных способов избежать слежки такого рода не существует. Мы не знаем, что происходит внутри компании, это черный ящик. Точно можно утверждать, что все компании, которые имеют доступ к микрофону на вашем телефоне, они в том или ином виде прослушивают то, что вы говорите. В России это «Яндекс», из зарубежных – Amazon, Google, Apple, кто угодно. Приведу простой пример. Я каждый год провожу эксперимент: начинаю обсуждать при выключенном телефоне покупку чего-то из сферы, которую я обычно не обсуждаю. Например, покупку океанской яхты. Далее контекстная реклама мне показывает такие яхты, при этом никаких запросов у меня не было, я говорил эти слова только вслух. Микрофон снял разговор, а компания предложила эту информацию», - рассказал он.

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко ранее заявил, что риск утечки данных более вероятен через устройства неизвестных брендов. При этом он высказал мнение, что умные устройства не следует считать угрозой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

