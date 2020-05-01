Эпидемиолог подтвердил опасность коронавируса для полных людей

«Я не клиницист и даже не медик. Я молекулярный биолог и вирусолог, микробиолог и эпидемиолог. Но исходя из общих соображений, понимаю, что люди с лишним весом более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и прочим недугам, и, думаю, медики правы. Это не обязательное условие (лишний вес – прим. НСН), но гораздо чаще оно является фактором риска для патологий, в первую очередь, сердечно-сосудистых. Как мы знаем, коронавирусная инфекция приводит к дефициту потребления кислорода, воспалению легких. Это, в первую очередь, сказывается на работе сердечно-сосудистой системе, которая у полных людей ослаблена и работает неполноценно. Очень логично», - заключил эксперт.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире НСН подтвердил опасения генсека ООН о росте детской смертности от коронавируса, уточнив, что детям грозит также обострение хронических заболеваний.

«... Летальность увеличится однозначно и связано это будет не только с нарушением питания, но ещё и с меньшим охватом вакцинации. Также стоит ожидать обострение хронических заболеваний, вследствие того, что 4 млрд людей сидят на карантине, а это гиподинамия, отсутствие свежего воздуха и последующее снижение иммунитета и обмена веществ», - сказал педиатр.

