Эпидемиолог подтвердил опасность коронавируса для полных людей

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему при COVID-19 в реанимации много больных с лишним весом.

Реаниматолог одной из столичных клиник, где лечат больных с пневмонией и коронавирусом, заявила, что пациенты с избыточным весом чаще остальных оказываются в реанимации. Речь идет об инфицированных людях среднего возраста с весом свыше 100 кг. Об этом врач заявила в комментарии «Вечерней Москве».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН согласился с выводами медика, несмотря на разный профиль работы.

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«Я не клиницист и даже не медик. Я молекулярный биолог и вирусолог, микробиолог и эпидемиолог. Но исходя из общих соображений, понимаю, что люди с лишним весом более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и прочим недугам, и, думаю, медики правы. Это не обязательное условие (лишний вес – прим. НСН), но гораздо чаще оно является фактором риска для патологий, в первую очередь, сердечно-сосудистых. Как мы знаем, коронавирусная инфекция приводит к дефициту потребления кислорода, воспалению легких. Это, в первую очередь, сказывается на работе сердечно-сосудистой системе, которая у полных людей ослаблена и работает неполноценно. Очень логично», - заключил эксперт.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире НСН подтвердил опасения генсека ООН о росте детской смертности от коронавируса, уточнив, что детям грозит также обострение хронических заболеваний.

«... Летальность увеличится однозначно и связано это будет не только с нарушением питания, но ещё и с меньшим охватом вакцинации. Также стоит ожидать обострение хронических заболеваний, вследствие того, что 4 млрд людей сидят на карантине, а это гиподинамия, отсутствие свежего воздуха и последующее снижение иммунитета и обмена веществ», - сказал педиатр.

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