Россия должна обновить оборудование на орбите как можно скорее, иначе через четыре года страна останется без телевизионного вещания, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.



Министерство цифрового развития сообщило, что государству потребуется 115 миллиардов рублей для замены шести спутников «Экспресс». Они обеспечивают вещание обязательных телеканалов и передачу контента для телерадиокомпаний до наземных сетей и других услуг, в том числе спутникового телевидения «Триколор» и «НТВ плюс». Замена должна произойти до 2029-30 года, но этого еще нет в планах правительства. Аналитики опасаются, что времени на подготовку новых космических аппаратов может не хватить, сообщает РБК. Кусков согласился, что положение ТВ-каналов не самое простое.