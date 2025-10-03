Россиян пригрозили оставить без телевещания
России стоит поскорее заменить спутники, которые транслируют ТВ-картинку, иначе она пропадет, заявил НСН Денис Кусков.
Россия должна обновить оборудование на орбите как можно скорее, иначе через четыре года страна останется без телевизионного вещания, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.
Министерство цифрового развития сообщило, что государству потребуется 115 миллиардов рублей для замены шести спутников «Экспресс». Они обеспечивают вещание обязательных телеканалов и передачу контента для телерадиокомпаний до наземных сетей и других услуг, в том числе спутникового телевидения «Триколор» и «НТВ плюс». Замена должна произойти до 2029-30 года, но этого еще нет в планах правительства. Аналитики опасаются, что времени на подготовку новых космических аппаратов может не хватить, сообщает РБК. Кусков согласился, что положение ТВ-каналов не самое простое.
«Ситуация очень серьезная. Запустить спутник — это очень дорогое удовольствие. Проще даже сделать это в Китае. На мой взгляд, до спокойствия еще далеко. Сейчас все уже находится в авральном порядке. Планомерную замену должны были предусмотреть в 2022-23 годах. Я бы склонялся к сотрудничеству с другими странами в этом вопросе, так как в одиночку этот процесс труднее и затратнее. Если мы не запустим аппараты в ближайшие несколько лет, то лишимся не только платных тарелок, но и обязательного телевещания», — подчеркнул он.
Ранее Кусков предупредил НСН, почему Россия может остаться без спутникового телевидения.
