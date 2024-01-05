Столичная компания разработала устройство для спутниковой и космической связи

Предприятие "Микро-ВИС", производство которого находится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработала отечественный аналог устройства – преобразователя частоты СВЧ-диапазона, которое применяется в современных системах спутниковой и космической связи, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов

«В 2023 году предприятие произвело и отгрузило более 250 таких устройств, а уже в 2024-м в компании планируют довести объем производства до 1,2 тысячи штук за год», – отметил Овчинский.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, выручка предприятия за первые шесть месяцев 2023 года составила более 157 миллионов рублей. В 2024 году компания выпустит не меньше 2,2 тысячи единиц продукции в рамках уже заключенных контрактов. Кроме того, в минувшем году предприятие расширило площади до 1,7 тысячи квадратных метров, на них открыто 70 высокотехнологичных рабочих мест, отметил Дегтев.

Сигналы СВЧ-диапазона используются в современных системах спутниковой и космической связи для передачи данных. Импортозамещения устройств улучшает технологический суверенитет страны. «Микро-ВИС» рассчитывает в скором времени выйти на рынок телекоммуникационных систем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мурад Багандов
ТЕГИ:МоскваПроизводствоЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры