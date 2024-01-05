Столичная компания разработала устройство для спутниковой и космической связи

«В 2023 году предприятие произвело и отгрузило более 250 таких устройств, а уже в 2024-м в компании планируют довести объем производства до 1,2 тысячи штук за год», – отметил Овчинский.



По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, выручка предприятия за первые шесть месяцев 2023 года составила более 157 миллионов рублей. В 2024 году компания выпустит не меньше 2,2 тысячи единиц продукции в рамках уже заключенных контрактов. Кроме того, в минувшем году предприятие расширило площади до 1,7 тысячи квадратных метров, на них открыто 70 высокотехнологичных рабочих мест, отметил Дегтев.



Сигналы СВЧ-диапазона используются в современных системах спутниковой и космической связи для передачи данных. Импортозамещения устройств улучшает технологический суверенитет страны. «Микро-ВИС» рассчитывает в скором времени выйти на рынок телекоммуникационных систем.

