Создание аналога терминала спутниковой связи Starlink в России жизненно необходимо, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил в эфире "Соловьев LIVE", что запуски спутников отечественного аналога Starlink начнутся уже в декабре 2025 года. Первые запуски охватят 300 аппаратов, на втором этапе — 900. Кусков отметил, что разработкой занимается группа Бюро 1440.

«Тут и государство вкладывается в разработку 25%. Это позволит запустить группировку из более 300 спутников на низкую орбиту, что даст возможность охватить всю нашу страну и обеспечить связью удаленные регионы, а также авиацию и железнодорожный транспорт. Спутниковый интернет нужен там, где нет мобильного. У нас территория большая, необходимо покрывать удаленные уголки, которые не охвачены мобильной связью. Однако это не очень дешевый процесс, спутниковая связь, интернет будут дороже в разы», - отметил собеседник НСН.