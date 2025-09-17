Интернет от российского аналога Starlink будет дороже обычного

Спутниковая связь должна объединить самые отдаленные уголки страны, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Создание аналога терминала спутниковой связи Starlink в России жизненно необходимо, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил в эфире "Соловьев LIVE", что запуски спутников отечественного аналога Starlink начнутся уже в декабре 2025 года. Первые запуски охватят 300 аппаратов, на втором этапе — 900. Кусков отметил, что разработкой занимается группа Бюро 1440.

«Тут и государство вкладывается в разработку 25%. Это позволит запустить группировку из более 300 спутников на низкую орбиту, что даст возможность охватить всю нашу страну и обеспечить связью удаленные регионы, а также авиацию и железнодорожный транспорт. Спутниковый интернет нужен там, где нет мобильного. У нас территория большая, необходимо покрывать удаленные уголки, которые не охвачены мобильной связью. Однако это не очень дешевый процесс, спутниковая связь, интернет будут дороже в разы», - отметил собеседник НСН.

«Ни одного спутника»: Госфинансирование затянуло разработку аналога Starlink в России

Глава «TelecomDaily» также обратил внимание и на проблему спутникового телевидения в России.

«Существуют большие проблемы в плане запуска аппаратов для спутникового телевещания. Если не заниматься этим вопросом, мы можем потерять, в принципе, вообще спутниковое телевидение. Для продолжения его работы необходимо, чтобы уже в 2027-2028 годах также были решены вопросы с запусками следующих спутников, которые должны обеспечить преемственность услуг», - подчеркнул Денис Кусков.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что разработка аналога Starlink в России идет уже давно, однако сроки реализации постоянно отодвигались. По его словам, пока не очень понятно, хватит ли такой спутниковой группировки для закрытия всей территории России.

