Интернет от российского аналога Starlink будет дороже обычного
Спутниковая связь должна объединить самые отдаленные уголки страны, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Создание аналога терминала спутниковой связи Starlink в России жизненно необходимо, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил в эфире "Соловьев LIVE", что запуски спутников отечественного аналога Starlink начнутся уже в декабре 2025 года. Первые запуски охватят 300 аппаратов, на втором этапе — 900. Кусков отметил, что разработкой занимается группа Бюро 1440.
«Тут и государство вкладывается в разработку 25%. Это позволит запустить группировку из более 300 спутников на низкую орбиту, что даст возможность охватить всю нашу страну и обеспечить связью удаленные регионы, а также авиацию и железнодорожный транспорт. Спутниковый интернет нужен там, где нет мобильного. У нас территория большая, необходимо покрывать удаленные уголки, которые не охвачены мобильной связью. Однако это не очень дешевый процесс, спутниковая связь, интернет будут дороже в разы», - отметил собеседник НСН.
Глава «TelecomDaily» также обратил внимание и на проблему спутникового телевидения в России.
«Существуют большие проблемы в плане запуска аппаратов для спутникового телевещания. Если не заниматься этим вопросом, мы можем потерять, в принципе, вообще спутниковое телевидение. Для продолжения его работы необходимо, чтобы уже в 2027-2028 годах также были решены вопросы с запусками следующих спутников, которые должны обеспечить преемственность услуг», - подчеркнул Денис Кусков.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что разработка аналога Starlink в России идет уже давно, однако сроки реализации постоянно отодвигались. По его словам, пока не очень понятно, хватит ли такой спутниковой группировки для закрытия всей территории России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
- Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию
- Интернет от российского аналога Starlink будет дороже обычного
- Россиянам рассказали, как голодать без вреда для здоровья
- Сотрудники на удаленке систематически перерабатывают, но дольше спят
- Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными
- Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
- Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций
- Отказ Renault в регистрации нового товарного знака в России связали с политикой
- В Госдуме назвали условие для повышения зарплаты врачей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru