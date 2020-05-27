Россиян предупредили об опасности ночной зарядки гаджетов
Мобильные устройства не следует оставлять на зарядке на всю ночь. Как отмечает агентство «Прайм», с таким заявлением выступил руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он подчеркнул, что во время зарядки в течение всей ночи батарея гаджета изнашивается, поскольку сохраняется нагрузка на элементы питания, пишет RT.
Специалист рекомендует заряжать гаджет непосредственно перед сном или сразу же после пробуждения.
Кроме того, он напомнил, что производители мобильных устройств рекомендуют не опускать уровень их заряда ниже 20—30%. К тому же не стоит доводить телефон до полного выключения и до полной зарядки – это может сократить срок его эксплуатации, отмечает РЕН ТВ.
Коган добавил, что оптимальный уровень зарядки должен быть в пределах 30-80%. Он позволит увеличить число полных циклов заряда-разряда как минимум вдвое, подчеркивают Известия.
Ранее НСН писала, что россиян предупредили о возможной слежке за ними через камеры их собственных смартфонов. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев агентству «Прайм». Он утверждает, что хакеры способны получить несанкционированный доступ к камере, микрофону, геолокации, файловой системе, телефонным переговорам и переписке, а также ко многим другим данным.
Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН подтвердил возможность слежки за пользователем, через его смартфон и порекомендовал передавать секретные или важные данные при личном общении тет-а-тет, держа телефон в отдалении.
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