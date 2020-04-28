Эксперт подсказал, как определить слежку через собственный смартфон

«Возможности смартфона сегодня достаточно широки. И кроме чисто потребительских его функций, когда вы разговариваете или что-то снимаете, вполне вероятно, что при определённом наборе программ, установленных на смартфон, можно удалённо включать его функции, без уведомления пользователя. Необходимо понимать, что секретные или важные данные нельзя передавать ни голосом, ни через социальные сети и мессенджеры, потому что к ним тоже можно достучаться, - третьи лица получат информацию о вас - а всё-таки сообщать тет-а-тет. И когда вы заняты чем-то другим, то лучше держать смартфон в отдалении, чтобы на всякий случай обезопасить себя от записи голоса или видео», - сказал аналитик.

Но он отметил также и возможность определить наличие доступа посторонних лиц к своему смартфону, которой, по мнению эксперта, большинство пользователей не обладают.

«С другой стороны, всегда есть возможность посмотреть, и если у кого-то есть доступ к вашему смартфону, то и потребление трафика должно в определённое время расти, но большинство людей в этом ничего не понимают. Например, если телефоном не пользуешься, а в этот момент идёт скачивание или передача какой-то информации, и при этом в фоновом режиме не происходит обновление карт или чего-то другого, то всё возможно», - добавил Кусков.

Ранее, в беседе с НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн поддержал новые контрольные меры, которые могут быть введены в России уже с июля 2021 года, касающиеся обязательной регистрации мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).

«Конечно, регистрация даст новые возможности для оперативно-розыскных мероприятий. Сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвёрдым отношением с законом. Получая лицензии, операторы всё равно всегда расписывались, что будут отвечать на вопросы правоохранителей и это нормально, это не слежка Большого брата. Телефоны перестали быть просто техническим средством, это уже коммуникационный центр. С этими мерами, на самом деле, поздновато спохватились. К тому же, добропорядочным гражданам нечего опасаться, их и так контролируют, эта мера ничего не изменит для них. Хоть новость как будто бы и неожиданная, но к этому всё давно шло», - сообщил эксперт.

