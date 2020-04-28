Смартфоны возьмут «на карандаш»

Эта мера предусмотрена законопроектом, который проходит согласование в администрации президента. Регистрация призвана упростить борьбу с кражами мобильных устройств и их серым импортом. Как стало известно «Коммерсанту», регистрация по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI новых устройство будет платной и распространится на всех импортеров, в том числе и граждан, купивших телефон или планшет за границей. Те же устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.

С одной стороны, регистрация телефонов по IMEI-номеру действительно внесет весомую лепту в борьбу с кражами мобильных устройств – она потеряет смысл, поскольку устройство тут же будет заблокировано и станет непригодным к использованию. С другой стороны, эта еще одна мера контроля, на что, комментируя этот законопроект, обращают внимание эксперты. Так, один из участников рынка заявил «Известиям», что обязательная регистрация смартфонов позволит быстрее найти украденный гаджет, отследить местоположение ребенка или другого родственника.

Добропорядочным гражданам обязательной регистрации смартфонов опасаться не стоит, - заверил в эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвёрдым отношением с законом. Телефоны перестали быть просто техническим средством, это уже коммуникационный центр. С этими мерами, на самом деле, поздновато спохватились. К тому же, добропорядочным гражданам нечего опасаться, их и так контролируют».

Действительно, чего опасаться, когда давным-давно вся активность телефона и его владельца фиксируется и с помощью микрофона, и с помощью камеры, и с помощью геолокации. Самое безобидное, для чего это применяется – показ контекстной рекламы. Про остальные способы использования этой информации каждый может додумать в силу своей напуганности. Одним из итогов борьбы с коронавирусом может стать создание разветвленной системы идентификации и слежения на основе уже действующей пропускной системы для поездок во время эпидемии. Как уже писала НСН, для получения разрешения на поездку кроме имени, номера телефона, и номера автомобиля или карты для оплаты в общественном транспорте, от граждан требуется предоставить и другие сведения, например, о посещении медучреждений, о маршрутах передвижения, о цели поездок по тем или иным маршрутам. Что в сравнении с этим номер какой-то железяки?

