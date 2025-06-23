Россиянам рассказали, как защититься от клещей
Клещи являются переносчиками в основном заболеваний бактериальной природы: анаплазмоза, болезни Лайма и клещевого энцефалита, сказал НСН Анатолий Альтштейн.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что в этом году ситуация с клещами в Центральной России достаточно спокойная.
Доцент кафедры МФТИ Виктория Скобеева ранее рассказала агентству «Москва», что аномально теплая зимняя погода спровоцировала изменения в клещах, что, в свою очередь, повлекло за собой резкое увеличение количества случаев анаплазмоза в различных областях России. Альтштейн отметил, что в Центральной России клещевой энцефалит в последние годы либо совсем не регистрируется, либо регистрируется очень редко.
«Клещи являются переносчиками в основном заболеваний бактериальной природы: анаплазмоза, болезни Лайма и клещевого энцефалита. В центральных регионах России клещевой энцефалит в последние годы либо совсем не регистрируется, либо регистрируется очень редко. В 2023 году в центральных районах России было зафиксировано 22 случая анаплазмоза. Какой-то катастрофы, какого-то изменения в отношении распространения клещей нет. От года к году есть колебания в количестве клещей. Ситуация достаточно обычная», - сказал собеседник НСН.
По его словам, при укусе клеща важно снять его с кожи и отдать в лабораторию.
«Главная защита от заболеваний, которые передаются клещами, - не позволять клещам себя кусать. Для этого человек, когда идет в лес, в поля, должен носить подходящую одежду, которая не позволяет клещу забраться на ноги. Если произошли укусы клеща, то его нужно удалить и доставить в лабораторию. Там сделают анализы и станет ясно, есть какая-то опасность или нет. У клещей часто обнаруживают возбудители: несколько процентов клещей могут быть заражены соответствующими бактериями. В большей части случаев даже зараженный клещ, укусивший человека, необязательно передаст инфекцию. Однако такое может быть, поэтому, чтобы этого не допустить, нужно сразу начинать лечение. От бактериальных заболеваний есть антибиотики, а от клещевого энцефалита – вакцины», - заключил эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом зарегистрированы в Московской области, отмечает «Радиоточка НСН». В отдельных случаях инфекция может привести к тяжелым осложнениям, включая сепсис, дыхательную и почечную недостаточность, а также летальный исход.
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