По его словам, при укусе клеща важно снять его с кожи и отдать в лабораторию.

«Главная защита от заболеваний, которые передаются клещами, - не позволять клещам себя кусать. Для этого человек, когда идет в лес, в поля, должен носить подходящую одежду, которая не позволяет клещу забраться на ноги. Если произошли укусы клеща, то его нужно удалить и доставить в лабораторию. Там сделают анализы и станет ясно, есть какая-то опасность или нет. У клещей часто обнаруживают возбудители: несколько процентов клещей могут быть заражены соответствующими бактериями. В большей части случаев даже зараженный клещ, укусивший человека, необязательно передаст инфекцию. Однако такое может быть, поэтому, чтобы этого не допустить, нужно сразу начинать лечение. От бактериальных заболеваний есть антибиотики, а от клещевого энцефалита – вакцины», - заключил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом зарегистрированы в Московской области, отмечает «Радиоточка НСН». В отдельных случаях инфекция может привести к тяжелым осложнениям, включая сепсис, дыхательную и почечную недостаточность, а также летальный исход.

