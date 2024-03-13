«Высокая летальность»: Россиян предупредили о новой пандемии из-за штамма H7N9
Заявления американских ученых о том, что ковидные ограничения могут уничтожать штаммы вируса гриппа, неверны, отметил в эфире НСН вирусолог Георгий Викулов.
Штамм вируса птичьего гриппа H7N9 является потенциальным виновником новой пандемии, завил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН.
Ранее ученые Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) сообщили, что антиковидные ограничения уничтожили один из самых распространенных штаммов вируса гриппа B / Yamagata («Ямагата»). Они перестали фиксировать случаи заражения этим штаммом с марта 2020 года, когда по всему миру начали вводить ношение масок, самоизоляцию и другие меры. По мнению ученых, таким же образом можно избавиться от другого более распространенного штамма гриппа типа B «Виктория». Викулов не согласился с ними.
«Грипп никуда не исчез, он наоборот вернулся. Вирусы гриппа никуда не собираются исчезать, никаких предпосылок для этого нет. Более того, есть постоянная эволюция вирусов гриппа, риск появления пандемических новых штаммов. Например, H7N9 азиатского происхождения – потенциальный для новой пандемии. Он регистрируется на Тайване, в Китае, Юго-Восточной Азии. Если у него произойдет дополнительное преобразование генетически, он может потенциально стать пандемическим штаммом. Также другие вирусы птичьего гриппа… Пока они не передаются от человека к человеку, но если это произойдет, это будет очень серьезно. Летальность у человека при птичьем гриппе около 50%. Для сравнения: летальность при эпидемическом гриппе не превышает 0,5%», – сказал Викулов.
Он также отметил, что штамм вируса гриппа B «Ямагата» не уничтожен и продолжает циркулировать.
«Если мы говорим про текущий эпидемический период – 2023-2024 год – несколько вирусов гриппа наиболее актуальны. Это два подтипа вируса гриппа А и два подтипа вируса гриппа В. Два подтипа вируса гриппа А давно известны, их называют по местам открытия и по подобности тем, которые уже ранее появлялись… Это линия А «Виктория» и линия А «Дарвин». А «Виктория» подобна H1N1 2009 года, а А «Дарвин» подобна гонконгскому гриппу H3N2. Два подтипа вируса гриппа В – это В «Австрия» и В «Пхукет». Говорить про «Ямагату» то, что ее нет, неверно. Если бы линия В и «Ямагата» отсутствовала, не было бы в составе рекомендованных вакцин компонента «Пхукет». Как раз В «Пхукет» – это линия В «Ямагата», то есть, он обязательный компонент четырехвалентных вакцин», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал НСН, что считать вирус Alaskapox опасным и смертельным не стоит. По его словам, вероятность его выявления в России минимальна, передает «Радиоточка НСН».
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