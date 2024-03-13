«Высокая летальность»: Россиян предупредили о новой пандемии из-за штамма H7N9

Штамм вируса птичьего гриппа H7N9 является потенциальным виновником новой пандемии, завил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН.

Ранее ученые Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) сообщили, что антиковидные ограничения уничтожили один из самых распространенных штаммов вируса гриппа B / Yamagata («Ямагата»). Они перестали фиксировать случаи заражения этим штаммом с марта 2020 года, когда по всему миру начали вводить ношение масок, самоизоляцию и другие меры. По мнению ученых, таким же образом можно избавиться от другого более распространенного штамма гриппа типа B «Виктория». Викулов не согласился с ними.