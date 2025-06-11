В Подмосковье выявлены первые случаи опасного анаплазмоза от укусов клещей

Первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом зарегистрированы в Московской области, сообщили в Роспотребнадзоре. В отдельных случаях инфекция может привести к тяжелым осложнениям — включая сепсис, дыхательную и почечную недостаточность, а также летальный исход.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ОТР пояснил, что болезнь вызывают бактерии рода Anaplasma, переносимые иксодовыми клещами, в том числе Ixodes persulcatus — теми же, что распространяют вирус клещевого энцефалита. Эти паразиты широко распространены на территории России и активны преимущественно в теплое время года.