В Подмосковье выявлены первые случаи опасного анаплазмоза от укусов клещей

Первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом зарегистрированы в Московской области, сообщили в Роспотребнадзоре. В отдельных случаях инфекция может привести к тяжелым осложнениям — включая сепсис, дыхательную и почечную недостаточность, а также летальный исход.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ОТР пояснил, что болезнь вызывают бактерии рода Anaplasma, переносимые иксодовыми клещами, в том числе Ixodes persulcatus — теми же, что распространяют вирус клещевого энцефалита. Эти паразиты широко распространены на территории России и активны преимущественно в теплое время года.

Более 200 тысяч россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей

Инфицирование происходит через слюну клеща примерно через двое суток после укуса. В человеческом организме бактерии поражают нейтрофилы — подтип лейкоцитов, отвечающих за иммунный ответ, что ослабляет защитные силы организма и повышает риск присоединения других инфекций.

Симптомы заболевания напоминают ОРВИ: жар, головная и мышечная боль, ломота в теле, усталость, тошнота и кожные высыпания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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