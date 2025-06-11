В Подмосковье выявлены первые случаи опасного анаплазмоза от укусов клещей
Первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом зарегистрированы в Московской области, сообщили в Роспотребнадзоре. В отдельных случаях инфекция может привести к тяжелым осложнениям — включая сепсис, дыхательную и почечную недостаточность, а также летальный исход.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ОТР пояснил, что болезнь вызывают бактерии рода Anaplasma, переносимые иксодовыми клещами, в том числе Ixodes persulcatus — теми же, что распространяют вирус клещевого энцефалита. Эти паразиты широко распространены на территории России и активны преимущественно в теплое время года.
Инфицирование происходит через слюну клеща примерно через двое суток после укуса. В человеческом организме бактерии поражают нейтрофилы — подтип лейкоцитов, отвечающих за иммунный ответ, что ослабляет защитные силы организма и повышает риск присоединения других инфекций.
Симптомы заболевания напоминают ОРВИ: жар, головная и мышечная боль, ломота в теле, усталость, тошнота и кожные высыпания, передает «Радиоточка НСН».
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